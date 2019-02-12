شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المصري المتوقع أمام سيمبا التنزاني والان مع التفاصيل

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري ضيفا على سيمبا التنزاني، اليوم الثلاثاء على ملعب دار السلام في الثالثة عصرا، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. وحسم مارتن لاسارتي مدرب الأهلي تشكيلة الفريق أمام سيمبا، وجاءت التشكيلة المتوقعة كالتالى :- حراسة المرمى : محمد الشناوي. خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول. خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - ناصر ماهر - حسين الشحات - رمضان صبحي. خط الهجوم : جونيور أجايي. الخليج 365-

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