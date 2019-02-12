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انت الان تتابع ثلاثاء الأبطال.. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٢ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ ص
يشهد اليوم الثلاثاء، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات الذهاب من الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا من خلال إقامة مباراتين، ومن أهم هذه اللقاءات تلك التي ستجمع بين فريقي مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، وسوف يواجه روما في الدور ذاته منافسه بورتو في إطار البطولة نفسها، كما سيواجه الأهلي منافسه سيمبا التنزاني في الثالثة من عصر اليوم في إطار رابع جولات دوري أبطال إفريقيا، وبالإضافة إلى ذلك تنطلق اليوم أولى مواجهات الذهاب في الدور (32) من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.
وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي: - دوري أبطال أوروبا روما x بورتو - الساعة العاشرة مساء مانشستر يونايتد x باريس سان جيرمان - الساعة العاشرة مساء - دوري أبطال إفريقيا سيمبا x الأهلي - الساعة الثالثة عصرًا الترجي الرياضي x اورلاندو بيراتس - الساعة الثالثة عصرًا حوريا
- دوري أبطال أوروباروما x بورتو - الساعة العاشرة مساء
مانشستر يونايتد x باريس سان جيرمان - الساعة العاشرة مساء - دوري أبطال إفريقياسيمبا x الأهلي - الساعة الثالثة عصرًا
الترجي الرياضي x اورلاندو بيراتس - الساعة الثالثة عصرًا
حوريا x بلاتينيوم - الساعة الثالثة عصرًا
أسيك ميموزا x ماميلودي صن داونز - الساعة السادسة مساء
النادي الإفريقي x مازيمبي - الساعة السادسة مساء
شبيبة الساورة x فيتا كلوب - الساعة التاسعة مساء
الوداد الرياضي x لوبى ستارز - الساعة التاسعة مساء - الدوري الأوروبيفنربخشة x زينيت سانت بطرسبرج - الساعة الثامنة مساء - دوري كأس الأمير محمد بن سلمانالهلال x القادسية - الساعة الخامسة مساءالأهلي x النصر - الساعة السابعة مساء
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