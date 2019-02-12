انت الان تتابع اتحاد الكرة يعلق على شكوى الأهلى للكاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٢ فبراير ٢٠١٩ - ٠٣:٢٧ ص

علَق أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة إتحاد كرة القدم، على شكوى الأهلي للكاف، بشأن حضور رئيس الزمالك لاجتماع اتحاد الكرة. وقال مجاهد في برنامج "ملعب أون" والذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر: إن "الأهلي سلم الشكوى للكاف باليد، بدلًا من الفاكس، وكأنها ستكون أقوى في هذه الحالة"، متسائلًا: "ماذا لو أراد نادٍ في نيجيريا أو غانا، تسليم شكوى للاتحاد الإفريقي، هل يسافر إلى مصر لتقديمها؟". وأوضح أن الاتحاد له كل الحرية في من يدعوه إلى اجتماعات لجنة الأندية، وليس من حق أي ناد التدخل في ذلك".

وتابع عضو اتحاد الكرة "من حق الأهلي الاستفسار عن الحضور، ورفض التمثيل خلال الاجتماع إذا رأي أن هناك شيئا لا يقبله، لكن ليس من حق مسؤوليه التدخل في من ندعوه للاجتماع، فنحن أحرار في ذلك"، مشيرا إلى أن الأهلي له كل الحق في الانسحاب من الاجتماع، ولم نعاتبه على ذلك".وفيما يتعلق بمشادة رئيس الزمالك مع أحمد