انت الان تتابع مجاهد: ليس من حق الأهلي تحديد أطراف اجتماع الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٢ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٣١ ص

قال أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إنه ليس من حق النادي الأهلي تحديد الأطراف المشاركة في اجتماعات الجبلاية، وأنه من حقه فقط قبول أو رفض حضور الاجتماعات، مشيرًا إلى أن حضور رئيس الزمالك للاجتماع الأربعاء الماضي كان معلومًا للجميع بشكل مسبق وحضوره أمر طبيعي. ونفى مجاهد، خلال لقائه بحلقة الإثنين، من برنامج «ملعب ON»، حدوث خناقات في الاجتماع مثلما يصور البعض، وأن الفيديوهات التي انتشرت في هذا التوقيت لا تمت بصلة لهذا لاجتماع، موضحًا أن المشادة لم تستغرق أكثر من 30 ثانية بين رئيس الزمالك وأحمد شوبير، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وأوضح، أن خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، غادر الاجتماع ولم يحدث بينه وبن رئيس نادي الزمالك أي تراشق مباشر، وتم استكمال الاجتماع لمدة ساعة كاملة بعدها بشكل طبيعي. وأضاف عضو الجبلاية، أن النادي الأهلي أصدر بيانات كثيرة طوال الفترة الماضية، وجميع تلك البيانات موجهة للجماهير وليس لاتحاد الكرة،