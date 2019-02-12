ميدو: أزمة الرياضة المصرية بحاجة لتدخل رئاسي

قال أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني للوحدة السعودي، اليوم الاثنين، إن "حالة التعصب" الموجودة بين الجماهير المصرية، جاءت بسبب تصريحات بعض المسؤولين وإشعالهم للأمور.

وأضاف "ميدو"، خلال تصريحات تلفزيونية: "الأمر لن ينتهي إلا بتدخل مسؤولين كبار في الدولة، وعقد اجتماع مع رؤساء الأندية، تحت مظلة رئاسة الجمهورية".

وتابع: "أعرف تماما انشغال الدولة بأمور كثيرة، لكن الرياضة تسيطر أيضًا على تفكير المواطنين، ويجب الاهتمام بها".

ومن جهة أخرى، أعرب ميدو عن سعادته بتدريب الوحدة، والنتائج الجيدة التي يحققها، موضحًا أن الفريق مقبل على مباراة مهمة مع الشباب، حيث يسعى لاقتناص المركز الرابع، في الدوري السعودي للمحترفين.

كما أشاد بمهاجم الوحدة، كابونجو كاسونجو، المعار من الزمالك، مؤكدًا أن أرقامه رائعة، لكنه يحتاج إلى 10 أسابيع قبل العودة للفريق مجددًا، بسبب إصابة في الترقوة.

واختتم تصريحاته معتبرًا أن مشادة لاعبي الزمالك، فرجاني ساسي، ويوسف أوباما، مشكلة عادية قد تحدث في الملاعب، مؤكدا أن الفريق الأبيض تعود على إخراج الكرة، عند إصابة أي لاعب.