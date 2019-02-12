شكرا لقرائتكم موعد مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى و التشكيل المتوقع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر لاسارتى المدير الفنى للأهلى على التشكيل لمباراة سيمبا التنزاني في تنزانيا ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا اليوم الثلاثاء. التشكيل المتوقع الأهلى على النحو التالى: محمد الشناوي علي معلول - ياسر ابراهيم - أيمن اشرف - محمد هاني حمدى فتحى - عمرو السولية حسين الشحات - ناصر ماهر – رمضان صبحى جونيور أجايي موعد مباراة الأهلى وسيمبا فى بطولة دورى أبطال افريقيا وتنطلق مباراة الأهلى وسيمبا فى الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت تنزانيا، ويتطلع بطل مصر لحصد النقاط الثلاث في لقاء اليوم بحثاً عن الصعود "فلكياً" لدور الثمانية في البطولة فالفوز يرفع رصيد المارد الأحمر إلى 10 نقاط يحجز بهم تذكرة دور الثمانية بنسبة كبيرة للغاية قبل أخر جولتين في دور المجموعات أمام فيتا كلوب بالكونغو وشبيبة الساورة الجزائري ببرج العرب ويُدير مباراة اليوم طاقم تحكيم سوداني بقيادة محمود علي محمود، ويعاونه كلًا من وليد أحمد علي مساعد أول، وأحمد ناجي صبحي مساعد ثانٍ. القنوات الناقلة لمباراة الاهلى و سيمبا التنزانى تذاع مباراة الأهلى و سيمبا التنزانى عبر قناة beIN SPORTS HD 2، ويعلق عليها على محمد على.

كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى و التشكيل المتوقع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.