شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مسابقات القسم الثانى تصدر 9 قرارات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة مسابقات القسم الثانى برئاسة خالد كامل، قرارتها عقب مناقشة تقارير الحكام والمراقبين عن الجولة الأخيرة من عمر دورى الممتاز "ب"، وجاءت العقوبات كالتالى:

- إيقاف أحمد عبد الرحمن مساعد مدرب أبى صقل 4 مباريات وتغريمه ألف جنيه للسلوك غير الرياضى تجاه الحكم، فى مباراة فريقه أمام بورتو السويس، وإيقاف سالم سليمان مدير إدارى أبى صقل مباراة وتغريمه 250 جنيها للطرد للاعتراض على قرارات الحكم، وإيقاف محمد أحمد العلاقى أخصائى العلاج الطبيعى بنادى أبى صقل مباراة وتغريمه 500 جنيه للطرد للاعتراض على الحكم وعدم امتثاله للنزول لعلاج أحد المصابين بهدف إضاعة الوقت.

- إيقاف ياسر سليمان مدرب حراس مرمى المريخ مباراة وتغريمه 250 جنيها للطرد للاعتراض على الحكم، في مباراة فريقه أمام دمياط.

- إيقاف عادل عبد العزيز مدرب الحمام مباراة وتغريمه 250 جنيها للطرد للاعتراض على الحكم، فى مباراة فريقه أمام الجزيرة بمطروح، وإيقاف على سبيته مشرف نادى الجزيرة بمطروح مباراة وتغريمه 500 جنيه لنزوله الملعب للاعتراض على الحكم.

- إيقاف سيد عبد العزيز أخائى العلاج الطبيعى بالترسانة مباراة وتغريمه 250 جنيها للطرد للاعتراض على الحكم، في مباراة فريقه أمام كوكاكولا.

- إيقاف عاطف عبد العزيز المدرب المساعد للقناة مباراة وتغريمه 250 جنيها للطرد للاعتراض على الحكم، في مباراة فريقه أمام النصر.

- إيقاف د. محمود البسيوني طبيب كفر الشيخ مباراة وتغريمه 250 جنيها للطرد للاعتراض على الحكم، فى مباراة فريقه أمام فاركو، وتوقيع نفس العقوبة على عاطف السيد مدرب حراس مرمى كفر الشيخ.

- إيقاف صلاح غباشى مدرب الشمس مباراة وتغريمه 250 جنيها للطرد للاعتراض على الحكم، فى مباراة فريقه أمام إف سى مصر.

- إيقاف جميل حلمى المدير الفنى للإعلاميين مباراة وتغريمه 250 جنيها للطدر للاعتراض على الحكم، فى مباراة فريقه أمام أسوان.

- التنبيه على إدارة نادى طهطا بعدم تواجد أعضاء مجلس الإدارة بأرض الملعب، كما حدث فى مباراته أمام المنيا، لعدم توقيع عقوبات مضاعفة نظرا لأنها المرة الأولى.