شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يحذر من ارتفاع حالة الاحتقان بين جماهير الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الإعلامى أحمد شوبير من ارتفاع حالة الاحتقان بين جماهير ناديى الأهلى والزمالك مع سخونة مباريات الدورى المصرى.

وقال أحمد شوبير عبر البرنامج الإذاعى "ساعة مع شوبير": "يجب الحذر من الاحتقان الزائد بين الجماهير لأنه قد يؤدى إلى عواقب وخيمة.. أعتقد أن الأمر يتطلب وقفة حاسمة من الجميع لأنه من غير المعقول تبادل الهتافات والسباب بين جماهير أكبر ناديين فى مصر".

وأضاف شوبير "أن حالة الاحتقان الجماهيرى دفعت محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى للتعليق على ما يحدث فى مصر بين الأهلى والزمالك، لذلك على جميع المسئولين التحرك لإنهاء حالة التعصب".