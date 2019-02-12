300 عسكرى و30 حصانا و50 كلبا لتأمين مباراة الأهلى وسيمبا بدار السلام

اليوم السابع

تشهد مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى، اليوم، بملعب الأخير إجراءات أمنية مشددة، حيث يقوم ما يقرب من 300 عسكرى بالإضافة إلى 30 حصانا و50 كلبا بتأمين المباراة حسب ما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع الفنى للمباراة.

ويلتقى الأهلى مع سيمبا التنزانى فى الثالثة عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت تنزانيا بالملعب الوطنى بالعاصمة التنزانية دار السلام فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

كما تم الاتفاق على تواجد سيارات الإطفاء بجانب 4 أسرة متحركة لنقل اللاعبين الذين يتعرضون للإصابة خلال...