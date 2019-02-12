بالمواعيد والقنوات الناقلة| الأهلي يواجه سيمبا.. و"تشامبيونزليج" يعود

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365): عشاق كرة القدم على موعد اليوم مع عدد من المباريات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، على رأسها حلول الأهلي ضيفا على سيمبا التنزاني ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات، بجانب عودة دوري أبطال أوروبا بعد غياب شهرين. ويستعرض الخليج 365 أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة: - دوري أبطال إفريقيا: 15:00.. سيمبا التنزاني والأهلي.. beIN SPORTS HD 4. 21:00.. شبيبة الساورة الجزائري وفيتا كلوب الكونجولي.. beIN SPORTS HD 6. - دوري أبطال أوروبا: 22:00.. روما الإيطالي وبورتو البرتغالي.. beIN SPORTS HD 2. 22:00.. مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.. beIN SPORTS HD 1. - الدوري الأوروبي: 19:55.. فنربخشة التركي وزينيت الروسي.. beIN SPORTS HD 5.

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