تغييرات ومفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيمبا التنزاني

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، اليوم الثلاثاء، ضيفا ثقيلا على نظيره سيمبا التنزانى بالملعب الوطنى بالعاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

واستقر الجهاز الفنى لنادى الأهلى بقيادة مارتن لاسارتى، بنسبة كبيرة على التشكيل الذى يخوض به المباراة، حيث من المتوقع أن يبدأ اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، كريم نيدفيد، حمدى فتحى، حسين الشحات، ناصر ماهر.

الهجوم: أجايي.