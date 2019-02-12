جروس يكشف استعدادات الزمالك لبطل الجزائر في المؤتمر الصحفي

يعقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك مؤتمرا صحفيا مساء اليوم الثلاثاء للحديث عن مباراة نصر حسين داي الجزائري وسوف يتحدث جروس خلال المؤتمر الصحفي عن آخر استعدادات الزمالك للمباراة وحظوظ الفريق الأبيض ورؤيته للفريق المنافس وبعض الأمور الأخرى ويستعد الزمالك لمواجهة نصر حسين داي الجزائري غدا الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات في الكونفدرالية الأفريقية

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