شامبيونزليغ الخليج 365.. طفرة بنزيمة وكذبة بيريز!

بشكل مفاجىء خرج فلورنتينو بيريز للحديث عن نجمه الفرنسي “كريم بنزيمة” المتألق في الأونة الأخيرة وهو أمر غير معتاد من بيريز الحديث في منتصف الموسم من دون حفل أو انعقاد لجمعية عمومية.

الغريب أن بيريز وصف لاعبه الفرنسي كريم بنزيمة بأفضل مهاجم في العالم كما أكد أنه لا ينوي التعاقد مع أي مهاجم في الفترة المقبلة من أجل تعويضه على الرغم أن الفرنسي يبلغ من العمر 31 عاما ويقترب من الـ32 من عمره.

بنزيمة اللاعب الذي يعاني لفترات طويلة من الاختفاء في المباريات الكبرى قدم أفضل مبارياته منذ قدومه لريال مدريد مؤخرا لكن ذلك لا يعني على الإطلاق أنه يستحق أن يصبح الرقم 1 في هجوم النادي الأبيض الإسباني في السنوات المقبلة.

برشلونة قرر التوصل لاتفاق مع الصربي يوفيتش لكون لويس سواريز يبلغ من العمر 31 عاما تقريبا بينما بيريز يؤكد أن النادي لا نية لديه لضم أي مهاجم آخر بسبب بنزيمة.

بيريز يجب أن يراجع حساباته جيدا قبل وصف لاعب بقيمة بنزيمة المتذبذب المستوى بالأفضل في العالم ونفس الحال قبل التفكير في عدم التحرك لضم أي مهاجم آخر.