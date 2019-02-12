يؤدى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مرانه الأخير فى الرابعة عصر اليوم، الثلاثاء، بملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادًا للقاء حسين داى الجزائرى غدًا باستاد برج العرب فى الجولة الثانية لدور المجموعات فى كأس الكونفيدرالية.
يختار السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، عقب المران 21 لاعبًا للسفر إلى الإسكندرية، من المتوقع أن يكونوا محمود عبدالرحيم جنش وعماد السيد لحراسة المرمى ومحمود علاء ومحمد عبدالغنى وحمدى النقاز ومحمود حمدى الونش وبهاء مجدى وحازم إمام وعبدالله جمعه وفرجانى ساسى وطارق حامد ومحمود عبدالعزيز ومحمد عنتر وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما ومحمد إبراهيم وأحمد مدبولى وأيمن حفنى وعمر السعيد وحميد أحداد وخالد بوطيب.
ويحضر جروس ومعه حازم إمام مؤتمرًا صحفيًا يعقد على هامش المباراةفى التاسعة مساء اليوم بملعب برج العرب، تحت إشراف الاتحاد الأفريقى، يسبقه مؤتمر مماثل للمدير الفنى لفريق حسين داى، بينما يعقد الاجتماع الفنى للقاء فى الثامنة مساء اليوم، بحضور أيمن حافظ، المنسق العام، وأحمد زاهر المدير الإدارى.
من المقرر أن يعقد المستشار مرتضى منصور، رئيس النادى، جلسة مع اللاعبين قبل السفر إلى الإسكندرية بهدف تحفيزهم والشد من أزرهم، ومطالبتهم بتحقيق الفوز لتعويض الخسارة التى منى بها الفريق من جورماهيا الكينى فى الجولة الأولى، كما يشدد رئيس النادى خلال الجلسة على ضرورة التزام اللاعبين داخل المستطيل الأخضر وعدم الخروج عن النص، أو
من ناحية أخرى تقرر أن يؤدى فريق حسين داى مرانه فى السابعة مساء اليوم على ملعب برج العرب الفرعى، وطلب المدير الفنى أن يكون المران سريًا من دون حضور جماهيرى أو إعلامى.
على صعيد آخر قامت إدارة نادى الزمالك بطبع عشرة آلاف تذكرة للمباراة بعد أن تم تحديد ثلاثة منافذ للتوزيع، أحدها بمقر نادى الزمالك ببوابة جامعة الدول العربية، والمنفذان الآخران بمنطقة الإسكندرية لكرة القدم ومنطقة برج العرب.
وطالب المستشار مرتضى منصور الجماهير بحضور اللقاء وتشجيع الفريق مع الالتزام بالروح الرياضية بعيدًا عن الخروج عن النص، واتباع تعليمات الأمن، وعدم حمل أي شماريخ، أو ألعاب نارية، واحترام المنافس، والابتعاد عن أي هتافات معادية حتى يضرب جمهور الزمالك المثل للآخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر 21 لاعبًا في معسكر الزمالك استعدادًا لبطل الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.