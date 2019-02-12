تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا

مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

كتب - محمد اللاهوني

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي، على تشكيل فريقه الأساسي، الذي يحل ضيفًا في الثالثة عصرًا على سيمبا التنزاني، ضمن منافسات الجولة الثانية

بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

من المنتظر أن يشهد تشكيل الأهلي في اللقاء تعديلات عدة، على رأسها عودة قلب الدفاع ياسر إبراهيم، بعد

غيابه عن آخر اللقاءات بسبب الإصابة.

يتوقع أن يدفع لاسارتي بتشكيل يضم كلًا من:

محمد الشناوي في حراسة المرمى

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول

الوسط: كريم نيدفيد "ناصر ماهر" وهشام محمد وعمرو السولية

الهجوم: جونيور أجاي ورمضان صبحي وحسين الشحات

