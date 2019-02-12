اونلاين | بث مباشر مباراة الاهلي وسيمبا اليوم رابط مشاهدة يلا شوت HD كورة ستار الأسطورة بدون تقطيع يوتيوبhd

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر مباراة الاهلي وسيمبا اليوم رابط مشاهدة يلا شوت HD كورة ستار الأسطورة بدون تقطيع يوتيوبhd والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر مباراة الاهلي وسيمبا اليوم رابط مشاهدة يلا شوت HD كورة ستار الأسطورة بدون تقطيع يوتيوبhd

يمكن للنادي الأهلي التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا إذا فاز على سيمبا التننزاني اليوم مع تعثر شبيبة الساورة الجزائري على ملعبه أمام فيتا كلوب الكونغولي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

ويلعب الأهلي مع سيمبا في تنزانيا في الساعة الثالثة عصر اليوم بينما يستضيف الساورة نظيره فيتا كلوب في الساعة التاسعة مساء اليوم.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط بفارق 3 نقاط عن فيتا كلوب الكونغولي ثم سيمبا في المركز الثالث بـ3 نقاط وخلفه شبيبة الساورة الجزائري بنقطتين.

ويكفي الأهلي – بشكل عام - 4 نقاط فقط من 3 مباريات مقبلة في دور المجموعات للتأهل رسميًا بصرف النظر عن نتائج المنافسين.

ويتأهل الأهلي لربع النهائي إذا فاز على سيمبا اليوم وخدمته الظروف بتعادل جديد بين شبيبة الساورة وفيتا كلوب أو فوز الأخير خارج أرضه في الجزائر.

الساورة يستضيف فيتا كلوب.. والأهلي ينتظر الهدية الكونغولية

يستضيف نادي شبيبة الساورة الجزائري في الساعة التاسعة مساء اليوم نظيره فيتا كلوب الكونغولي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتعادل شبيبة الساورة مع فيتا كلوب بنتيجة 2-2 في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي المصري ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بينما سيمبا في المركز الثالث بـ3 نقاط خلف فيتا كلوب الكونغولي صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط ومتفوقًا على شبيبة الساورة الجزائري صاحب المركز الأخير بنقطتين.

ويسعى الأهلي إلى تكرار الفوز على سيمبا على أمل تعثر شبيبة الساورة أمام فيتا كلوب والذي يضمن تأهل القلعة الحمراء إلى دور الثمانية مباشرة.

وفاز الأهلي على سيمبا بخماسية نظيفة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، كأكبر انتصار في تاريخ مشاركات النادي بمرحلة مجموعات دوري أبطال إفريقيا منذ تعديل لائحة البطولة في نسخة 1997.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا التنزاني

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - ناصر ماهر - حسين الشحات - رمضان صبحي

خط الهجوم : جونيور أجايي