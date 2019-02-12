اونلاين | في العارضة.. مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر LIVE

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في العارضة.. مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر LIVE

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا

يحل فريق الأهلي المصري ضيف على سيمبا التنزاني في الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم مساء الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الرابعة. المباراة تنقل لكم مباشرة وحصرياً في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا

مباراة الأهلي وسيمبا تبث على قناة beIN SPORTS HD4 مباشرة بتعليق الزميل علي محمد علي، وسيسبق المواجهة استوديو تحليلي خاص.

موعد وتوقيت مباراة الأهلي وسيمبا - الثلاثاء 12/02/2019

المباراة: الأهلي x سيمبا

التعليق: علي محمد علي

القناة: HD4

توقيت المباراة

16:00 بتوقيت مكة المكرمة 15:00 بتوقيت القاهرة

14:00 بتوقيت تونس 14:00 بتوقيت المغرب

موعد البث المباشر لمباراة الأهلي وسيمبا

يبدو الأهلي المصري وصيف بطل النسختين الأخيرتين وحامل الرقم القياسي في عدد ألقاب المسابقة (8) مرشحاً فوق العادة لحجز أولى بطاقات ربع النهائي عندما يحل ضيفاً على سيمبا في حال فوزه.

وكان الأهلي أكرم وفادة سيمبا 5-0 في برج العرب ذهاباً، وبالتالي سيسعى إلى تجديد فوزه وتعزيز صدارته برصيد 10 نقاط

المجموعة الرابعة لدوري ابطال أفريقيا

الفريق لعب فاز تعادل خسر فارق الأهداف النقاط

الأهلي 3 2 1 0 7 7

فيتا كلوب 3 1 1 1 3 4

سيمبا 3 1 0 2 -7 3

شبيبة الساورة 3 0 2 1 -3 2