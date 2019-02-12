اونلاين | كورة ستار مشاهدة مباراة الأهلي والنصر بث مباشر

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تتجه أنظار عشاق الكرة العربية والسعودية كافةً إلى كلاسيكو الكرة السعودية، والذي سيقام بين ناديي الأهلي والنصر في السابعة والـ20 دقيقة مساءا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة 20 لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتعتبر المباراة قمة هذه الجولة للجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها الناديين، كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي والنصر بث مباشر في الدوري السعودي.

كورة ستار مشاهدة مبااراة الأهلي والنصر

تنطلق المباراة مساء يوم الثلاثاء 12 فبراير في تمام الساعة 8:20 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (استاد الجوهرة المشعة)، وسوف يُذاع اللقاء على قنوات KSA SPORTS HD 1 وقنوات دوري بلس وتطبيقها على الهواتف الذكية وجوي TV.

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تعتبر مباراة اليوم هامة للغاية لكلا الفريقين، فالأهلي وهو صاحب الأرض والجمهور في حالة فوزه فسيقترب أكثر من منافسه المباشر في جدول الترتيب (وهو نادي النصر) ليجعل الفارق نقطة واحدة ويشعل الصراع على المركز الثاني ولكنه سيتيح فرصة كبيرة للهلال للانفراد بالصدارة بفارق 9 نقاط إذا فاز الأخير على القادسية في مباراته المقبلة، أما النصر فسيسعى للفوز في الجوهرة انتقاماً مما فعله الأهلي في الدور الأول حين فاز على العالمي في ملعبه باستاد الأمير فيصل بن فهد بهدفين نظيفين سجلهما عمر السومة ودجانيني تافاريس.

كول كورة مشاهدة مباراة الأهلي والنصر:

تاريخياً يتفوق الأهلي على النصر في المواجهات السابقة فقد حقق الراقي الانتصار 8 مرات خلال الـ 21 مواجهة بينهما في مسابقة الدوري، في حين حقق النصر 6 انتصارات وانتهت 7 لقاءات بين الفريقين بالتعادل، وسجل الأهلي 33 هدفاً في شباك النصر سجل السومة الهداف التاريخي للمواجهات المباشرة بين الفريقين 8 أهداف منها، بينما أحرز النصر 29 هدفاً في مرمى القلعة.