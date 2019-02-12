رياضة | دكرنس يستعد للترقى بخمس وديات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دكرنس يستعد للترقى بخمس وديات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضمن سلسلة تحضيراته لدورة الترقى قرر المدير الفنى لفريق دكرنس الكابتن مصطفى مرعى خوض الفريق لخمس وديات خلال معسكر الفريق الأول المغلق بمنتجع الأسيوطى.

وكان الفريق قد بدأ معسكره الجمعة الماضية ومن المقرر أن يستمر لمدة 12 يوما حيث سيخوض خلالها الفريق خمس وديات من أجل الوقوف على مدى جاهزية جميع اللاعبين إستعداد لدورة الترقى المقرر انطلاقها مطلع مارس المقبل والتى لم يتحدد موعد بعد لانطلاقتها.

وكان الفريق قد بدأ اولى ودياته عصر اليوم بلقاء وادى دجلة فى المباراة التى خسرها دكرنس بهدفين مقابل هدف وقد إستقر الجهاز الفنى على خوض أربعة مباريات أخرى أمام كل من السكة الحديد ، تليفونات بنى سويف ، اف سى مصر ويختتم الفريق معسكره بمواجهة المقاولون العرب على أن يعود لتدريباته بملعب دكرنس.

جدير بالذكر أن دكرنس كان قد ضمن تأهله لدورة الترقى عن المجموعة العاشرة بدورى القسم الثالث ولم يخسر اى مباريات طوال عمر المسابقة وانضم للمجموعة الثالثة بالترقى والتى تضم كلا من بيلا ومياه البحيرة والحرية وشبان بدواى والتى يتأهل من خلالها فريقين لدورى القسم الثانى الموسم المقبل.