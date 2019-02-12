انت الان تتابع تفاصيل خبر مسؤول إماراتي يعلّق على خسارة منتخبه أمام قطر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 12 فبراير 2019 09:49 صباحاً - قال رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، مروان بن غليطة، إن منتخب بلاده خسر أمام قطر، التي أقصت 4 أبطال قاريين، في تعليقه على مشوار "الأبيض" الإماراتي في البطولة القارية، التي عرفت تتويج "العنابي" باللقب عن جدارة واستحقاق كاملين.

وأوضح "بن غليطة" في لقاء تلفازي على قناة "أبوظبي الرياضية"، أن المنتخب الإماراتي خسر أمام نظيره القطري، الذي أطاح بأربعة منتخبات تُوّجت باللقب الآسيوي من قبل.

وأكمل موضحاً أن "البطل" -دون أن يسميه- فاز على السعودية ثم العراق ثم كوريا الجنوبية، قبل أن يكمل السلسة بالفوز على اليابان في المباراة النهائية.

وأشار إلى أن "الجميع يشعر بالحزن والحسرة، لكن في النهاية هذه هي كرة قدم، لا يمكن أن يتم نسف كل ما تحقّق بسبب خسارة مباراة، يجب أن نتعلّم من الخسارة من أجل المستقبل".

وأبدى بن غليطة مفاجأته من توقيت إيقاف الدعم المالي، في إشارة منه لما قامت به الهيئة العامة للرياضة من تجميد أرصدة مالية موجودة بخزينة الاتحاد، تبلغ قيمتها 60 مليون درهم؛ أي ما يُعادل تقريباً 17 مليون دولار أمريكي.

وتساءل قائلاً: "لا أعلم هل من حق الهيئة إيقاف أي دعم حكومي عن الاتحاد؟"، مشيراً إلى أنه طلب الاجتماع مع الهيئة لمناقشة القرار.

وقدّم منتخب قطر نسخة مثالية لكأس آسيا؛ إذ حقّق الفوز في جميع مبارياته بالدور الأول، ليتصدّر مجموعته الآسيوية الخامسة بالعلامة الكاملة؛ برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية، على حساب لبنان (2-0)، وكوريا الشمالية (6-0)، والسعودية (2-0).

وفي الأدوار الإقصائية تخطّى "العنابي" عقبة العراق في دور الـ16 (1-0)، قبل الإطاحة بكوريا الجنوبية في دور الثمانية بالنتيجة ذاتها، ثم الفوز برباعية نظيفة على الإمارات في "المربع الذهبي"، ثم هزيمة اليابان في النهائي (3-1).

ويضم منتخب قطر لاعبين من العيار الثقيل؛ كالقائد حسن الهيدوس، والمعز علي الذي حصد جائزتي أفضل لاعب والهدّاف في كأس آسيا 2019، إلى جانب عبد الكريم حسن، المتوَّج بجائزة أفضل لاعب في القارة الآسيوية لعام 2018، علاوة على الحارس المتألق سعد الشيب.