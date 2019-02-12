شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان المتوقع والان مع التفاصيل

الخليج 365- يواجه مانشستر يونايتد نظيره باريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء ضمن مباريات ذهاب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة بتوقت مدينة القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر بتوقيت الإمارات. ونستعرض التشكيل المتوقع لفريقي باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد: - مانشستر يونايتد: حراسة المرمى: دافيد دي خيا الدفاع: لوك شاو، كريس سمولينج، فيكتور لينديلوف، آشلي يونج الوسط: بول بوجبا، نيمانيا ماتيتش، آندير هيريرا، جيسي لينجارد الهجوم: آنتوني مارسيال، ماركوس راشفورد - باريس سان جيرمان: حراسة المرمى: جيانلويجي بوفون الدفاع: بريسنيل كيمبيمبي، تياجو سيلفا، تيلو كيهرير الوسط: خوان بيرنات، جوليان دراكسلر، ماركينيوس، آنخيل دي ماريا، داني ألفيش الهجوم: كيليان مبابي، إيريك تشوبو موتينج

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