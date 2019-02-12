شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة روما ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل
ويواجه روما نظيره بورتو على ملعب الأولمبيكو في إيطاليا مساء الثلاثاء في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة و12:00 بتوقيت الإمارات.
وكان فريق روما قد تأهل لدور ثمن النهائي بعد أن احتل المركز الثاني في مجموعته خلف ريال مدريد برصيد 9 نقاط حيث فاز 3 مباريات وخسر مثلهم.
أما فريق بورتو فقد تصدر مجموعته وحصد 16 نقطة بعد أن فاز في 5 مواجهات وتعادل لقاء وحيد في المجموعة التي ضمت فرق؛ لوكوموتيف موسكو وشالكة وجلطة سراي.
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