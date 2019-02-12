موعد مباراة روما ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا

يصارع روما الايطالي نظيره بورتو البرتغالي مساء اليوم الثلاثاء 12 فبراير 2019 في إطار مباراة ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

ويواجه روما نظيره بورتو على ملعب الأولمبيكو في إيطاليا مساء الثلاثاء في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة و12:00 بتوقيت الإمارات.

وكان فريق روما قد تأهل لدور ثمن النهائي بعد أن احتل المركز الثاني في مجموعته خلف ريال مدريد برصيد 9 نقاط حيث فاز 3 مباريات وخسر مثلهم.

أما فريق بورتو فقد تصدر مجموعته وحصد 16 نقطة بعد أن فاز في 5 مواجهات وتعادل لقاء وحيد في المجموعة التي ضمت فرق؛ لوكوموتيف موسكو وشالكة وجلطة سراي.