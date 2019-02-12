شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

الخليج 365- في مباراة من العيار الثقيل يلتقي مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان مساء اليوم الثلاثاء ضمن مباريات ذهاب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيلتقي مانشستر يونايتد مع باريس سان جيرمان على الأولد ترافورد اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة بتوقت مدينة القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر بتوقيت الإمارات.

وكان فريق باريس سان جيرمان قد تأهل لدور ثمن النهائي بعدما تصدر مجموعته برصيد 11 نقطة حيث فاز 3 وتعادل 2 وخسر لقاء وحيد في المجموعة التي ضمت فرق؛ ليفربول ونابولي وريد ستار الصربي.

أما فريق مانشستر يونايتد تمكن من تخطي دور المجموعات بعدما حل في المركز الثاني برصيد 10 نقاط خلف يوفنتوس صاحب الصدارة وكان الشياطين قد فازوا في 3 مباريات وتعادل لقاء وحيد وخسر مباراتين.