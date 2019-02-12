شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية ونيدفيد ينضمان لمعسكر الفراعنة فى مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب عمرو السولية لاعب الوسط المدافع بالنادى الأهلى، بقوة من الانضمام لمعسكر الفراعنة فى شهر مارس المقبل والذى يتخلله مباراتان الأولى أمام النيجر أحد أيام 22 أو 23 أو 24 مارس فى الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية والتى حسمها الفراعنة بالتأهل رسميًا عن المجموعة العاشرة مع تونس، ثم ودية أمام نيجيريا يوم 26 مارس على ملعب نيجيريا، حيث يرغب الجهاز الفنى للمنتخب فى تجربة أكثر من وجه جديد على الجهاز الحالى على رأسهم السولية الذى كان بعيد المعسكرات الماضية للإصابة أو الابتعاد عن مستواه.

كما يراقب الجهاز الفنى كريم نيدفيد لاعب الأهلى والذى يتألق الفترة الأخيرة مع فريقه خاصة أنه يجيد اللعب فى أكثر من مركز، إلى جانب متابعة بعض اللاعبين الأخريين أمثال عبد الله جمعة لاعب الزمالك والذى تأكد انضمامه حال استمراره بنفس المستوى.