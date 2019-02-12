مواعيد مباريات اليوم بدورى أبطال أوروبا وأفريقيا

أسامة حافظ تقام اليوم الثلاثاء مباريات بدوري أبطال أوروبا وأفريقيا وأبرزها.. دوري أبطال أوروبا 2018/2019

روما مع بورتو 10:00 مساء

مانشستر يونايتد مع باريس سان جيرمان 10:00 مساء الدوري الأوروبي

فنربخشة مع زينيت سانت بطرسبرج 7:55 مساء دوري أبطال أفريقيا

سيمبا مع الأهلي 3:00 عصرا

الترجي الرياضي مع أورلاندو بيراتس 3:00 عصرا

حوريا مع بلاتينيوم 3:00 عصرا

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