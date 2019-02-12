رياضة | فيتوريا سيتوبال يتعادل سلبيا مع بيلينينسش بالدوري البرتغالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيتوريا سيتوبال يتعادل سلبيا مع بيلينينسش بالدوري البرتغالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خيم التعادل السلبي على مواجهة فيتوريا سيتوبال وضيفه بيلينينسش، في ختام الجولة الـ21 من الدوري البرتغالي.

وعلى ملعب بونفيم، فشل أصحاب الضيافة في استغلال النقص العددي في صفوف بيلينينسش منذ الدقيقة 67 بعد طرد المدافع الفرنسي فينسنت ساسو ببطاقة صفراء ثانية، ليخرج اللقاء في النهاية بالتعادل السلبي.

ويعد هذا هو التعادل الثالث على التوالي لسيتوبال في المسابقة، السابع هذا الموسم، علما بأن الفريق لم يتذوق طعم الانتصار للمباراة العاشرة تواليا.

على الجانب الآخر، لم يحقق بيلينينسش أي انتصار للمباراة الثالثة تواليا.

وأصبح رصيد سيتوبال 22 نقطة في المركز الثاني عشر، بفارق الأهداف أمام بوافيستا، بينما ارتفع رصيد بيلينينسش إلى 30 نقطة يستقر بها في المركز السابع.