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عمرو السولية يقترب من صفوف الفراعنة

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جدة - عمرو شويل اقترب عمرو السولية لاعب الوسط المدافع بالنادي الأهلى ، بقوة من الإنضمام لمعسكر الفراعنة فى شهر مارس المقبل و الذى يتخلله مباراتين الأولى أمام النيجر أحد أيام 22 أو 23 أو 24 مارس فى الجولة السادسة و الأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية و التى حسمها الفراعنة بالتأهل رسمياً عن المجموعة العاشرة مع تونس ، ثم ودية أمام نيجيريا يوم 26 مارس على ملعب نيجيريا ، حيث يرغب الجهاز الفني للمنتخب فى تجربة أكثر من وجه جديد على الجهاز الحالى على رأسهم السولية الذى كان بعيد المعسكرات الماضية للإصابة أو الابتعاد عن مستواه.

كما يراقب الجهاز الفني كريم نيدفيد لاعب الأهلى والذى يتألق الفترة الأخيرة مع فريقه خاصة أنه يجيد اللعب فى أكثر من مركز ، إلى جانب متابعة بعض اللاعبين الأخريين أمثال عبدالله جمعه لاعب الزمالك والذى تأكد انضمامه فى حالة استمراره بنفس المستوي .

 

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