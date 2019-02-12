شكرا لقرائتكم خبر عن أجيرى يكتفى بوديتين للمنتخب قبل أمم أفريقيا بسبب شهر رمضان والعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى، الاكتفاء بوديتين فقط فى شهر يونيو فى معسكر الإعداد الأخير قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين والتى تستضيفها مصر بعد سحب تنظيمها من دولة الكاميرون لعدم الانتهاء من تجهيزات الملاعب والفنادق.

جاء طلب أجيرى بالاكتفاء بوديتين فقط بسبب شهر رمضان وعيد الفطر، وانطلاق معسكر الفراعنة أحد أيام 2 أو 3 يونيو والذى يتوافق مع الأيام الأخيرة فى شهر رمضان ثم عيد الفطر وهو ما يؤثر على الحالة البدنية للاعبين ليفضل الجهاز الفنى الاكتفاء بالتدريبات خلال تلك الفترة وخوض وديتين عقب انتهاء عيد الفطر .

وطلب الجهاز الفنى رسميًا خوض وديتين أفريقيتين فى شهر يونيو المقبل والانتظار لما بعد قرعة بطولة أمم أفريقيا التى تقام منتصف شهر أبريل المقبل وتحديد وديتين تدريجتين المستوى بحيث تكون مع منتخب تصنيف ثالث أو ثانى ثم منتخب تصنيف أول .