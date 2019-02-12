شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يحذر من "انتكاسة" جديدة أمام نصر حسين داي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق، معسكرًا مغلقًا بالإسكندرية فى ختام الاستعدادات لمواجهة نصر حسين داى الجزائرى الذى وصل إلى القاهرة مساء أول أمس الأحد وتوجه مباشرة للإسكندرية من أجل التأقلم مع الأجواء فى برج العرب استعدادًا لمواجهة الفريق الأبيض الذى يحتل حاليًا مؤخرة تلك المجموعة التى يتصدرها جورماهيا الكينى برصيد 3 نقاط بالتساوى مع الفريق الجزائرى وخلفهم بترو أتلتيكو الأنجولى بدون رصيد النقاط وكذلك الزمالك بعد الخسارة فى الجولة الأولى بأربعة أهداف مقابل هدفين من جورماهيا الكيني.

فيما حرص السويسرى جروس المدير الفنى للزمالك على تحذير اللاعبين من أى انتكاسة جديدة قد تحدث فى بطولة الكونفدرالية مؤكدًا لهم أنه لن يقبل سوى بالفوز وحصد الثلاث من أجل بداية تصحيح مسار الفريق فى مجموعته سعيًا نحو التأهل لربع نهائى البطولة الأفريقية التى يبحث الأبيض نحو المنافسة على لقبها هذا الموسم، على أن يتحدث السويسرى جروس فى مؤتمر صحفى الليلة فى استاد برج العرب حول رؤيته للمباراة أمام الفريق الجزائرى والذى سيشهد أيضًا تواجد حازم إمام قائد الفريق.