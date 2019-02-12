رضا علي انتقد محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى جماهير الأهلي والزمالك بعد اشتعال الأجواء في الفترة الاخيرة . وكتب صلاح، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مش قادر أصدق إني كل ما أدخل تويتر، ألاقي أكبر جمهورين في الوطن العربي بيشتموا بعض طول الوقت". وتابع : "هي خلاص حياتنا بقينا نصحى الصبح نشوف هنشتم بعض ازاي؟".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح ينتقد جماهير الأهلي والزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.