النشرة الرياضية| الاحتقان الجماهيري يغضب صلاح.. وجدل حول إلغاء الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365، نستعرض يوميًا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الإثنين الموافق 11 فبراير 2019.
الفساد والسرقة وعابد الدولار.. مشادة بين جدو ومدحت العدل على تويتر
بمبلغ خيالي.. هل يرحل صلاح إلى يوفنتوس ويزامل رونالدو؟
اتحاد الكرة يعلن لمصراوي براءة حكم مباراة الأهلي وحرس الحدود
استبعاد 3 محترفين.. وفرصة لجنش وعواد في مواجهتي النيجر ونيجيريا
اتحاد الكرة يقرر تغريم الزمالك والأهلي وإيقاف حسام غالي
فرج عامر: وزير الرياضة أبلغني بصعوبة استكمال الدوري
ميدو معلقا على تصريح فرج عامر: الحديث عن احتمالية إلغاء الدوري "تهريج"
وزير الرياضة يرد على فرج عامر بشأن إبلاغه بفكرة إلغاء الدوري
رئيس النجوم مهددًا: سأقاضي من يلغي الدوري.. ومرتجي أخطأ
اتحاد الكرة: لا شأن لوزير الرياضة بمصير الدوري
تقرير.. ماذا ينتظر الإسماعيلي بعد العودة لدوري الأبطال؟
شباب قسنطينة مندهش من عودة الإسماعيلي لدوري الأبطال
كاف يوضح لمصراوي.. هل يتضرر الزمالك بعد خرق رئيسه لقرار إيقافه؟
محمد صلاح ينتقد تصرفات جماهير الأهلي والزمالك
ميدو يُناشد الرئيس السيسي بالتدخل لإنهاء حالة الاحتقان
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