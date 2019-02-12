رياضة | 9 قرارات هامة للجنة مسابقات القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 9 قرارات هامة للجنة مسابقات القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة مسابقات القسم الثاني بالاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعها الأخير القرارات التالية :

- إيقاف أحمد عبد الرحمن مساعد مدرب أبي صقل 4 مباريات وتغريمه ألف جنيه للسلوك غير الرياضي تجاه الحكم، في مباراة فريقه أمام بورتو السويس، وإيقاف سالم سليمان مدير إداري أبي صقل مباراة وتغريمه 250 جنيها للطرد للاعتراض على قرارات الحكم، وإيقاف محمد أحمد العلاقي أخصائي العلاج الطبيعي بنادي أبي صقل مباراة وتغريمه 500 جنيه للطرد للاعتراض على الحكم وعدم امتثاله للنزول لعلاج أحد المصابين بهدف إضاعة الوقت.

- إيقاف ياسر سليمان مدرب حراس مرمى المريخ مباراة وتغريمه 250 جنيها للطرد للاعتراض على الحكم، في مباراة فريقه أمام دمياط.

- إيقاف عادل عبد العزيز مدرب الحمام مباراة وتغريمه 250 جنيها للطرد للاعتراض على الحكم، في مباراة فريقه أمام الجزيرة بمطروح، وإيقاف علي سبيته مشرف نادي الجزيرة بمطروح مباراة وتغريمه 500 جنيه لنزوله الملعب للاعتراض على الحكم.

- إيقاف سيد عبد العزيز أخائي العلاج الطبيعي بالترسانة مباراة وتغريمه 250 جنيها للطرد للاعتراض على الحكم، في مباراة فريقه أمام كوكاكولا.

Advertisements

- إيقاف عاطف عبد العزيز المدرب المساعد للقناة مباراة وتغريمه 250 جنيها للطرد للاعتراض على الحكم، في مباراة فريقه أمام النصر.

- إيقاف د. محمود البسيوني طبيب كفر الشيخ مباراة وتغريمه 250 جنيها للطرد للاعتراض على الحكم، في مباراة فريقه أمام فاركو، وتوقيع نفس العقوبة على عاطف السيد مدرب حراس مرمى كفر الشيخ.

- إيقاف صلاح غباشي مدرب الشمس مباراة وتغريمه 250 جنيها للطرد للاعتراض على الحكم، في مباراة فريقه أمام إف سي مصر.

- إيقاف جميل حلمي المدير الفني للإعلاميين مباراة وتغريمه 250 جنيها للطدر للاعتراض على الحكم، في مباراة فريقه أمام أسوان.

- التنبيه على إدارة نادي طهطا بعدم تواجد أعضاء مجلس الإدارة بأرض الملعب، كما حدث في مباراته أمام المنيا، لعدم توقيع عقوبات مضاعفة نظرا لأنها المرة الأولى.