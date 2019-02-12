"تمكين المرأة" أوبريت البطولة الخليجية النسائية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

أوضحت المدير العام للشركة المنظمة للبطولة الخليجية النسائية لكرة القدم التي ستقام في الصالة الخضراء بالدمام مطلع مارس المقبل، سناء العتيق أن البطولة سترافقها فعاليات مصاحبة منوعة. ويستعد الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، لدعم أول بطولة خليجية نسائية لكرة القدم تحت عنوان «الكرة تجمعنا»، برعاية أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، ومشاركة 16 فريقا، 10 منها سعودية، ستلعب بنظام الإقصاء (خروج المغلوب). وقالت العتيق «سيبدأ الحدث أو الفعاليات بصفة عامة بافتتاح رسمي، ومن ثم دخول اللاعبات، وكلمات من الرعاة، وأوبريت غنائي تقدمه 50 فتاة سعودية تحت إشراف الهنوف الضويحي بعنوان تمكين المرأة، من إنتاج الشركة المنظمة من حيث التكاليف والتصميم والإخراج»، مشيرة إلى أن تدريب المشاركات استغرق أسبوعين بواقع 5 بروفات في الأسبوع، فيما تتراوح أعمار المشاركات بين 13 و30 سنة. وأضافت «ستنطلق فعاليات كرة القدم بمباريتين بعد حفل الافتتاح، ثم تجري 4 مباريات في اليوم، بدءا من الأول من مارس إلى السادس منه، وسيسبق ذلك مؤتمر صحفي لسحب القرعة». وأبانت أن الفرق السعودية العشرة التي ستشارك في البطولة، خضعت للتدريب 4 أيام في الأسبوع لمدة 3 ساعات. تناولت العتيق الفعاليات الأخرى، والتي من بينها عمل فيديو كليب سيعرض طوال أيام الفعاليات لـ 4 فتيات موهوبات في الغناء والعزف، تحت مسمى «SAUDI GIRLS LIKE YOU». وتابعت «ستضاف ملاعب لكرة القدم، والتنس، والسلة، وتنس الطاولة للتسلية في ممرات الصالة الخضراء، أما بالنسبة للمساحات الخارجية فستضم ألعابا للأطفال، ومطاعم وتسوقا رياضيا، فالفعاليات لا تستهدف المرأة فقط، بل حتى أسرتها لتتلقى الدعم والتشجيع، كما أننا حرصنا على اختيار الفنانة السعودية وعد للمشاركة في الفعاليات كونها قريبة من سن الفئة المستهدفة». وشددت العتيق على أن 70 من إيرادات الفعاليات ستذهب كرأسمال لحاضنة أعمال رياضية نسائية باسم «port ness». أبرز ملامح الفعاليات

افتتاح رسمي بدخول اللاعبات وكلمات من الرعاة

أوبريت غنائي تقدمه 50 فتاة سعودية بعنوان تمكين المرأة

تنطلق فعاليات كرة القدم بمباراتين بعد حفل الافتتاح

4 مباريات يوميا بدءا من 1 إلى 6 مارس

فيديو كليب أيام الفعاليات لـ 4 فتيات بمسمى «SAUDIGIRLSLIKEYOU»

ملاعب تنس وسلة وتنس طاولة للتسلية في ممرات الصالة الخضراء

مطاعم وتسوق رياضي