شكرا لقرائتكم الزمالك ينتهى من بيع تذاكر مباراة نصر حسين داى اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتهى مسئولو الزمالك، اليوم الثلاثاء، من طرح تذاكر مباراته أمام نصر حسين داى الجزائرى، علي استاد برج العرب، في الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

بعد انطلاق عمليات البيع منذ أمس الإثنين بالقاهرة والتي استمرت لمدة يوم واحد فيما تم طرح التذاكر في الإسكندرية بداية من الأمس وتستمر عمليات البيع علي مدار اليوم حتي نفاد التذاكر التي حددت أسعارها علي النحو التالي:"المقصورة الأمامية 75 جنيه، الأولي شمال 50 جنيه، الدرجة الموحدة مقابل 30 جنيه".