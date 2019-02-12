شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يؤجل حسم ملف مشاركة الأندية فى أكثر من بطولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة على تأجيل حسم قرار مشاركة النادي فى أكثر من بطولة الموسم المقبل وتأجيل هذا القرار لنهاية الموسم فى ظل الأجواء المشحونة بين الأندية و اتحاد الكرة الفترة الأخيرة .

كما يفضل مسئولو الجبلاية دراسة الأمر فنياً لعدم تكرار سيناريو الموسم الجاري بكثرة التأجيلات للمباريات لمشاركة أكثر من فريق فى أكثر من بطولة.