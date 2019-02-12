شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تطور بيزنس نجوم الكرة بعد دخول عالم الملايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنصب اهتمامات النجوم بعد اعتزال الساحرة المستديرة، والرحيل عن المستطيل الأخضر، على بعض المشاريع الاستثمارية، بحثًا عن بيزنس جديد، يضمن لهم حياة كريمة بعدما أدارت لهم كرة القدم ظهرها.

لا يوجد لاعب فى مصر لم يدخل عالم البيزنس، المكاسب المالية الكبيرة من كرة القدم دفعت الغالبية العظمى من اللاعبين لتأسيس مشاريع متعددة ومتنوعة حسب القدرات المالية لكل منهم، ومع دخول عالم الملايين تطورت مشاريع وبيزنيس اللاعبين..

شراكة بين معوض وبركات في مطعم سمك

ومن أشهر المشاريع الاستثمارية الناجحة على المستوى التجارى والإنسانى، مشروع ثنائى الأهلى السابق "سيد معوض، ومحمد بركات" نظرًا للعلاقة الوطيدة التى تربطهما منذ أن كانا مع بعضهما البعض فى القلعة الحمراء ومن قبله فى الإسماعيلى، حيث قام الثنائى بالاستثمار فى مشروع "محل سمك" والذى شهد حضور عدد كبير من نجوم الرياضة فى مصر على رأسهم محمود الخطيب رئيس الأهلى، وإكرامى الشحات.

أحمد حسن المستشار الفنى لفريق بيراميدز، سلك طريقا مختلفا عن جميع اللاعبين فى مشروعات البيزنس بالاتجاه نحو إنشاء مكتب وكلاء لاعبين، يديره بالمشاركة مع خالد ذكرى وحقق من وراء ذلك أرباحًا كبيرة، لاسيما أثناء تواجده فى رحلة الاحتراف بتركيا وساهم فى احتراف أكثر من لاعب هناك.

وهناك المشروع الأشهر لأحمد حسن وهو شركة سياحة وتأجير سيارات، وكان فى البداية بمشاركة وكيل أعماله خالد ذكرى، ولكن افترقا وقام أحمد حسن بإنشاء شركة خاصة به فى الفترة الماضية، اعتمادًا على ما حصل عليه من خبرة، ولم تتوقف مشروعات الصقر المصرى عند هذا الأمر، ولكنه امتلك أيضًا شركة سمسرة لبيع أراضٍ.

أبو تريكة أسس شركة رحلات حج وعمرة

أسس محمد أبو تريكة نجم الأهلي والمنتخب الوطنى السابق، شركة لرحلات الحج والعمرة مستغلاً علاقاته الجيدة بالأمراء ورجال الأعمال، بالإضافة إلى قيامه بشراء أسطول سيارات نقل جماعي حديثة للتخديم على مشروعه ما أدى إلى نجاحه، كما قام تريكة بإنشاء شركة دعاية وإعلان وتسويق.

التوأم "حسن" تخصص تجارة سيارات

حسام حسن عميد نجوم الكرة المصرية، والمدير الفنى لفريق بيراميدز السابق، بدأ حياة البيزنس بمدينة حلوان عندما قام بافتتاح معرض للسيارات على أعلى مستوى بمشاركة شقيقه إبراهيم حسن، واهتما كثيرًا بهذا المجال خاصة فى السيارات التى يزيد ثمنها على 800 ألف جنيه مثل "المرسيدس" والشيروكى ويدير الشركة شقيقهما الأكبر مصطفى.

عبدالواحد السيد ومشروع تسقيع الأراضى

عبدالواحد السيد حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطنى السابق، دخل فى بداية مشواره التجارى فى تجارة السيارات، وافتتح معرضًا فى المهندسين ولكنه فشل فى تحقيق أى أرباح، ولذلك قام بإغلاقه.. واتجه فى الآونة الأخيرة إلى فتح مجال جديد فى التجارة، وهو "تسقيع" الأراضى فى المناطق الجديدة مثل القطامية وغيرهما، ونجح فى تحقيق مكاسب خيالية من هذه التجارة.

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عماد متعب نجم الأهلي والمنتخب الوطنى السابق، استثمر في إنشاء "اتيليه" لزوجته يارا نعوم ملكة جمال مصر السابقة وعارضة الأزياء الشهيرة لتشرف عليه بنفسها، وتستغل شهرتها في عالم الأزياء لجذب المشاهير.. كما افتتح متعب سلسة محلات للملابس الرياضية بمسقط رأسه بمدينة بلبيس.

عماد متعب يستثمر في أتيليه "يارا"

نادر السيد بدأها بمطعم فول وطعمية

نادر السيد حارس مرمى مصر والزمالك الأسبق، بدأ حياة البيزنس مبكرًا عندما بدأ مشواره مع الفريق الأول بالزمالك، بافتتاح مطعم للفول والطعمية بمنطقة شبراً، ولكن بعدما زادت شهرته وأصبح الحارس الأول فى مصر والزمالك وخاض تجربة الاحتراف فى بلجيكا، قام بإغلاق المشروع ليتفرغ لمسيرته الكروية، وبعد إعلان الاعتزال دخل مجال الإعلام من خلال تقديم برامج فى التليفزيون والفضائيات، وكان فى طريقه لافتتاح شركة دعاية وإعلان.

شادى وصالون الحلاقة

شادى محمد مدافع الأهلى السابق، يعتبر الأشهر من بين لاعبى الفريق فى الخسائر المادية من وراء مشروعات البيزنس، خاصة فى مجال البورصة بعد تعرضه لخسائر مادية كبيرة تقترب من المليون، ورغم هذه الخسائر لكنه يتمادى فى تشغيل فلوسه بالبورصة، لم تتوقف مشروعات شادى عند البورصة، بل كان يسعى بقوة لتجارة الأراضى خاصة أنه حقق أرباحًا من ورائها.

وكان شادى محمد يمتلك صالون حلاقة على أعلى مستوى، ولكنه لم يحقق من وراءه الأرباح المرجوة، ما جعله يقوم ببيعه للثنائى طارق السعيد ومحمد جودة.

طارق السيد يتاجر فى المواشى

طارق السيد نجم الزمالك السابق والترسانة الحالى، دخل مجال تجارة المواشى والدواجن، حيث يمتلك مزرعة للعجول، ومزرعة أخرى لتربية الدواجن، وتسير تجارته بشكل جيد، ولكنه تعرض لخسائر كبيرة خلال مداهمة مرض أنفلوانزا الطيور لمصر، وخسرت مزرعة الدواجن مبالغ كبيرة لكنه عاد لمزاولة النشاط مرة أخرى.