رياضة | القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي سيمبا التنزاني، نظيره فريق النادي الاهلي المصري، على ملعب دار السلام في الساعة الثالثة مساءً، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

واستقر مارتن لاسارتي مدرب النادي الأهلي على تشكيلة الفريق خلال مواجهة سيمبا، وينوي عدم تعديل تغيرات على تشكيلة الفريق، والتي خاضت المباريات الأخيرة

وجاءت التشكيلة المتوقعة كالتالى :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.

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خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - ناصر ماهر - حسين الشحات - رمضان صبحي.

خط الهجوم : جونيور أجايي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة تلك المباراة عبر قناة بين سبورتس 4 HD، والتي تذاع عبر قمري النايل سات والعرب سات، وسوف يعلق على هذا اللقاء المعلق علي محمد علي.

ويريد النادي الأهلي في مواصلة سلسلة نتائجه الجيدة في الفترة الأخيرة، حيث عاد للمنافسة على بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد خوضه لمؤجلاته في البطولة المحلية.

يذكر أن المارد الأحمر يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن المتصدر نادي الزمالك.