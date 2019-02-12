رياضة | موعد مباراة شبيبة الساورة ضد فيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا اليوم الثلاثاء 12 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة شبيبة الساورة ضد فيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا اليوم الثلاثاء 12 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي شبيبة الساورة الجزائري، ضد منافسه فريق فيتا كلوب الكونغولي، اليوم الثلاثاء 12 فبراير في الساعة التاسعة مساءً على ملعب بشار، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية، عن إذاعة تلك المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 6 HD، وسوف يعلق على هذا اللقاء المعلق عادل خلو.

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ويحتل نادي فيتا كلوب الكونغولي المركز الثاني في ترتيب هذة المجموعة برصيد 4 نقاط، بعد الفوز أمام سيمبا التنزاني، وتعادل ضد شبيبة الساورة الجزائري، وهزيمة ضد النادي الاهلي على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

بينما يحل فريق شبيبة الساورة الجزائري في المركز الرابع برصيد نقطتين، بعد تعادله ضد النادي الاهلي بهدف نظيف في الجزائر، والتعادل ضد فيتا كلوب بمباراة الذهاب.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر والحي لمباراة فريق شبيبة الساورة الجزائري ضد نادي فيتا كلوب الكونغولي في دوري ابطال افريقيا عبر موقع الخليج 365 الرياضي.