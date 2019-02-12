رياضة | اتحاد الكرة: لا صحة لإلغاء الدوري والمسابقة ستستمر للنهاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة: لا صحة لإلغاء الدوري والمسابقة ستستمر للنهاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الغد أمام سيمبا التنزاني في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا التنزاني

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - ناصر ماهر - حسين الشحات - رمضان صبحي

خط الهجوم : جونيور أجايي

عضو الأهلي: ملعب سيمبا مثل استاد القاهرة

Advertisements

أشاد خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بملعب مباراة سيمبا التنزاني والاهلي والمقرر لها غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال مرتجي في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "ليس جديد دعم وزارة الخارجية لنا في كل رحلة، لم يقصروا معنا أي وقت.. نخوض اي مباراة من اجل الفوز ونتمنى اسعاد جمهور مصر والاهلي

وأضاف مرتجي: "أكثر نادي في العالم خاض مباريات منذ شهر نوفمبر الماضي وحتى الشهر الجاري.. ملعب مباراة الأهلي وسيمبا جيد للغايه وأفضل من ملاعب كثيرة في مصر، يذكرني بملعب استاد القاهرة في عزه".

الأهلي والزمالك وبيراميدز يشعلون المنافسة على لقب الدوري المصري

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ42 نقطة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 42 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 39 نقطة بفارق 8 نقاط عن الإنتاج الحربي صاحب المركز الرابع برصيد 31 نقطة.