رياضة | تعليق مثير من عمرو أديب على أنباء إلغاء الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق مثير من عمرو أديب على أنباء إلغاء الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن مسألة إلغاء الدوري بالنسبة للمصريين أمر هام جدًا، مشيرًا إلى التصريحات المنسوبة للنائب فرج عامر رئيس نادي سموحة بإلغاء الدوري.

وقال "أديب"، في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، إن النائب قال إن وزير الرياضة أبلغه بإلغاء الدوري.

وتابع: "أناشد المسئولين عن هذا الأمر.. قولولنا من دلوقتي.. الكلام ده صحيح ولا مش صحيح.. ولو فيه نية لإلغاء الدوري إلغوه من النهاردة، أهو الناس تستعد لموسم جديد في وقت كويس.. وبعدين طلع النائب ووزير الرياضة قالوا الدوري مش هيتلغي.. دي يا جماعة فلوس والناس صارفين".

نفى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أي مزاعم لإلغاء الدوري المصري بسبب تنظيم كأس الأمم الإفريقية في يونيو المقبل.

وقال وزير الرياضة في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت": "إدارة بطولة الدوري بشؤونه الفنية من اختصاص الاتحاد المصري لكرة القدم.. نحن موقفنا ثابت فلا مساس ببطولة الدوري ولا يمكن تأجيل المسابقة أو خلافه بسبب تنظيم كأس الأمم".

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وأضاف وزير الرياضة: موقفنا ثابت ولم يتغيّر عما كان من قبل.. لم أتحدث مع أحد بشكل منفرد في هذا الشأن".

كان محمد فرج عامر رئيس سموحة قد أكد أن وزير الرياضة نقل له إمكانية إلغاء الدوري المصري هذا الموسم.

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ42 نقطة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 42 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 39 نقطة بفارق 8 نقاط عن الإنتاج الحربي صاحب المركز الرابع برصيد 31 نقطة.