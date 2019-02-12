رياضة | فرج عامر: "قسمًا بالله ما قولت هنلغي الدوري"

نفى النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ما تردد على لسانه بشأن أن الدوري المصري سيتم إلغاء الدوري بناءا على معلومات من وزير الرياضة، قائلا: "قسما بالله ما قولت الكلام ده.. ومفيش مصري يتمنى أن الدوري يتلغي".

وأشار "عامر"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه لم يتواصل مع وزير الرياضة منذ فترة طويلة، مضيفا: "نمت لمدة ساعة صحيت لقيت الكلام ده".

وأضاف، "مفيش حد عاقل يقول الكلام ده.. إحنا عايزين كل حاجة في مصر تكون حلوة، ومحدش يتمنى أن الدوري يتلغي"، متابعا: "الدوري 100% هيكمل".

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وفي نفس السياق، نفى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، ما نُشر حول حديثه لفرج عامر رئيس نادي سموحة والنائب في البرلمان المصري، عن إلغاء بطولة الدوري العام هذا الموسم.

وقال وزير الرياضة في تصريحات صحفية: ”مسابقة الدوري ستستكمل بشكل طبيعي، ولا يوجد أي تفكير لإلغائها خلال الفترة المقبلة، فهي خير إعداد للمنتخب لبطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في يونيو المقبل، كما أن إلغاء البطولة سيسبب خسارة لكل أطراف اللعبة من اتحاد الكرة والأندية والشركة الراعية، فضلًا عن الخسائر التى ستتكبدها مصر جراء هذا القرار“.

واختتم: "لم أتحدث مع أحد عن مصير بطولة الدوري، ولم أصرح بأن هناك تفكيرًا في إلغاء البطولة، أطالب جميع العاملين في الوسط الرياضي بالهدوء، وعدم إثارة الأزمات والتعقل من أجل الصالح العام".