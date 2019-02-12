تعرف على موعد قمة الأهلي والنصر فى كلاسيكو الدوري السعودي

يخوض اللاعب المصري محمد عبد الشافي اختبارًا صعبًا مع الأهلي الذي يستضيف النصر في السابعة والربع مساء اليوم بملعب "الجوهرة"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدوري السعودي.

ويستهدف الأهلي تحقيق الفوز الخامس على التوالي لمواصلة الحفاظ على آماله الضئيلة في الحصول على لقب الدوري السعودي، علمًا بأن الهلال يتصدر لائحة الترتيب برصيد 46 نقطة.

وستشهد تلك الموقعة المنتظرة، الظهور الأول للأوروجوياني خورخي فوساتي، المدير الفني الجديد لفريق الأهلي الذي تولى المهمة خلفًا للأرجنتيني بابلو جويدي.