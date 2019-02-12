شكرا لقرائتكم خبر عن الراقي والعالمي.. صراع الوصافة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

تتجدد الإثارة في دوري المحترفين بانطلاق الجولة الـ20 بلقاء كلاسيكو الأهلي والنصر الذي يحتضنه ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) عند الساعة 8:20.

ويدخل النصر اللقاء وهو وصيف للدوري، بينما يأتي الأهلي ثالثا، إذ يطمحان لمطاردة المتصدر في أحد أهم منعطفات الدوري، ففوز الأهلي يقلص الفارق بينه وبين النصر لنقطة وحيدة، لكنه يجعل الهلال ينفرد بالصدارة ويوسع الفارق النقطي، لاسيما في حال فوزه على القادسية إلى 9 نقاط.

أما النصر فإنه يبحث عن النقاط الـ3 للمحافظة على فارق النقاط الـ6 على أمل أن يخسر الهلال مواجهتين قادمتين ليحقق لقب الدوري. ويدخل النصر اللقاء بعد فوزه الأخير على القادسية بثلاثية لهدف، وكان قبلها تعرض لخسارة مفاجئة أمام التعاون بالنتيجة ذاتها، لذا فإنه لا مجال للتفريط بالمزيد من النقاط رغم قوة مستضيفه في لقاء الليلة، الذي لا يقل طموحه عن طموح النصر.