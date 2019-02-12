شكرا لقرائتكم خبر عن الأحمدي: «الكلاسيكو» من أقوى مواجهات الدوري والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)أكد المدرب الوطني بندر الأحمدي أن مواجهة الأهلي والنصر واحدة من أقوى مواجهات الدوري، خصوصا أن الفريقين أحدثا الكثير من التغييرات الفنية داخل الفريق، ولعل الأهلي صاحب الأرض هو الأكثر ترشيحا للظفر بنتيجة المباراة، ويعد الأكثر خطورة على الجانب الهجومي تحديدا، مبينا أن الفريق الأهلاوي بمدربه الجديد فوساتي، الذي يظهر للمرة الأولى مع الفريق في المواجهة الأهم، يسعى لتحقيق الانتصار الأول له والعمل على بداية قوية مع فريقه.
وأوضح الأحمدي أن فوساتي لن يغير كثيرا من المنهجية السابقة على مستوى التنظيم الدفاعي الذي يعاني منه الفريق بشكل كبير، وسيعزز من ذلك بزيادة مهمات محاور الارتكاز عند فقدان الكرة، أما على النواحي الهجومية فإنه سيكتفي بالحرص على تحقيق الزيادة العددية في مناطق التسجيل.
وأشار الأحمدي إلى أن مدرب النصر فيتوريا لا يعاني من ناحية التنظيم، فالفريق ظهر منذ بداية الدوري منظماً في الجانب الدفاعي لكنه يحتاج لزيادة أدوار لاعبي الوسط في الشق الهجومي والتركيز على الكرات الثابتة مع الاستفادة من القوة الضاربة في ثلث الخط الهجومي. واختتم المدرب الوطني حديثه بقوله: «إن المباراة بشكل عام ستكون مفتوحة من الطرفين دون تحفظ لأن الأهلي والنصر يبحثان عن النقاط الـ3 وبالتالي فالمتوقع أن تكون حافلة بالأهداف وفرص التسجيل».
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