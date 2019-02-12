شكرا لقرائتكم خبر عن التاريخ يقف محايداً في «الكلاسيكو» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله المرزوق (الرياض)

بالرغم من تقارب الأرقام والإحصائيات بين الأهلي والنصر في تاريخ مواجهاتهما في الدوري، إلا أن الكلاسيكو المثير مر بالعديد من المنعطفات يمكن تقسيمها إلى أجزاء امتدت عبر أكثر من 40 عاماً.

بدأت لقاءات الفريقين مع بداية الدوري السعودي عام 1977، لم يفلح فيها أهلي جدة في الفوز على النصر حتى نهاية ذلك العقد، إذ لعب الفريقان 7 مباريات، 5 اكتست باللون الأصفر و2 انتهتا بالتعادل.

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وافتتح الأهلي سجل انتصاراته على النصر مع بداية عقد الثمانينات في أول مباراة جمعتهما في ذلك العقد بالفوز على النصر في دوري 1980، وظل يملك فوزاً وحيداً لأربعة أعوام حتى أضاف انتصاره الثاني في الموسم 1984 ومن ثم بدأت الانطلاقة.

المواسم العشرة الأولى التي جمعت الفريقين دورياً خاض فيها الفريقان 20 لقاءً كان نصيب النصر 9 انتصارات، والأهلي 4، وحضر التعادل في 7 مناسبات. وتواجه الفريقان 87 مرة انتصر الأهلي 32 مرة، والنصر 31، وخيم التعادل على بقية اللقاءات.

وفي لقاءات المربع الذهبي اقتسم الفريقان 4 مواجهات، إذ فاز الأهلي مرتين في 1992 و1996 ذهاباً والنصر إياباً إلا أن فارق الأهداف مكن الأهلي من بلوغ النهائي، وانتظر النصر بعدها حتى الموسم 2003 ليثأر في مباريات المربع ويقصي الأهلي بركلات الترجيح. وبالنظر لمواجهات الفريقين الدورية قلما نجد حضور السلبية في نتيجة المباريات، فأربع مواجهات فقط انتهت بالتعادل السلبي من أصل 87 لقاءً، أما بقية اللقاءات فحضر فيها كم وافر من الأهداف، إذ سجل لاعبو النصر 122 هدفاً وسجل لاعبو الأهلي 119 هدفاً. وتعتبر مواجهة اليوم هي المواجهة الرابعة على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز (الجوهرة)، وقبلها سبق أن فاز الأهلي في مواجهتين والنصر في واحدة.