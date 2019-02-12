شكرا لقرائتكم خبر عن فنيان لـ«الخليج 365»: الأهلي منضبط تكتيكياً والنصر «هجوم ضارب» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فلاح القحطاني (الرياض)

أكد فنيان لـ«الخليج 365» أن اللقاء الذي سيجمع فريقي الأهلي والنصر اليوم ضمن لقاءات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سيحدد مصير المراكز الأولى في الدوري، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن الفريقين يملكان نقاط قوة يعتمدان عليها في المباراة، فالأهلي رغم ضعفه الدفاعي إلا أنه يمتلك تكتيكا عاليا وعناصر قوية في منطقة الوسط، والنصر يتميز بقوته الدفاعية.

في البداية، تحدث اللاعب النصراوي الدولي السابق سعد الحارثي لـ«الخليج 365» فقال: الجميع يدرك أهمية وقيمة اللقاء الذي يجمع الأهلي والنصر، خصوصا للنصر بحكم أنه الوصيف والملاحق للمتصدر الهلال، ولو تحدثنا عن الجانب الجمالي للمباراة فسيكون لقاء جميلا يستمتع به محبو كرة القدم، لأن الفريقين يضمان في صفوفهما لاعبين كبارا سواء محليين أو أجانب.

وأضاف الحارثي: هذه المرحلة تعتبر هي المنعطف الأخير للنصر في سبيل مواصلة المنافسة على الصدارة وقد يعيد فوز النصر على القادسية التوازن والثقة للنصر، خصوصا أن المدرب فيتوريا بدأ يتعرف على لاعبيه بشكل جيد.

وزاد: من وجهة نظري الأهلي سيكون فريقا صعبا جدا في المباراة وإذا أراد النصر المنافسة على اللاعبين أن يبذلوا أقصى جهد لديهم للحصول على النقاط الـ3، لأن هذه المباراة ستحدد ملامح بطل الدوري لهذا الموسم بنسبة 70% تقريبا. وأضاف: على فيتوريا أن يستثمر القوة الهجومية الموجودة في خطي الوسط والهجوم النصراوي والتي معها يستطيع أن يهزم أي فريق إذا ما وظفوا بشكل جيد.

وأشار الحارثي إلى أن الفريقين يمتازان بقوة هجومية في الهجوم والوسط ويتشابهان في ضعف خط الدفاع، وهذا سيساهم بتسجيل أهداف كثيرة في المباراة ومن سيستثمر الفرص بشكل أكبر سيكون الأقرب للفوز.

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وأضاف: هجوم الأهلي يتميز بوجود عمر السومة وديجانيني وينافسهما في هجوم النصر حمدالله.

وتمنى الحارثي من مدربي الفريقين أن يبتعدا عن التكتل في الملعب ويكون اللعب مفتوحا لمشاهدة كرة قدم هجومية تساهم في زيادة متعة الدوري وتعكس مدى تطور الكرة السعودية.

من جهة أخرى، يرى المدرب الوطني علي كميخ أن اللقاء سيكون مختلفا فنيا وتكتيكيا ومعنويا، لوجود تغييرات تدريبية وعناصرية، فهو لا يحتمل الخسارة لكل منهما. وقال: النصر يشهد طفرة فنية في حراسة المرمى بوجود براند جونز مرورا بخط الوسط بوجود جوليانو وبيتروس ونور الدين امرابط، وانتهاء بخط الهجوم الذي يمثله حمدالله وأحمد موسى، ويعتمد على الأداء الفردي لأبرز عناصره، خصوصا في الارتداد السريع.

وأشار إلى أن قوة الأهلي تتمثل في العويس والسومة الذي يعتبر قوة مميزة، لكن الفريق بشكل عام يفتقد للثقل الفني كمجموعة، وكذلك ضعف في خط الدفاع، ويعتبر وسط الفريق مميزا بوجود حسين المقهوي وعبدالفتاح عسيري الذي يقوم بدور كبير في صناعة الهجمة وتفعيلها.

وأضاف: الانضباط التكتيكي للأهلي أفضل من النصر لكن النصر أفضل من الأهلي في النزعة الهجومية، بوجود الرباعي الخطير حمدالله وامرابط وموسى وجوليانو، ولا ينقص الفريق إلا الانسجام. وتوقع أن تنتهي المباراة بالتعادل بين الفريقين.