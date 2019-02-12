شكرا لقرائتكم خبر عن تخصص السومة.. شباك النصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد العرياني (جدة) يعد عمر السومة مهاجم النادي الأهلي والهداف التاريخي للفريق من أكثر اللاعبين تخصصا في هز شباك النصر، إذ سجل 10 أهداف في مرمى النصر، منها مرتان متتاليتان «هاتريك» خلال المواسم الماضية. وكان السومة سجل آخر أهدافه في مرمى النصر في مواجهة الفريقين في الدور الأول، كما تسبب في ضربة جزاء سجلها ديجانيني، إذ شارك في 10 دقائق فقط من عمر المباراة التي انتهت بهدفين للأهلي دون مقابل.

يعد عمر السومة مهاجم النادي الأهلي والهداف التاريخي للفريق من أكثر اللاعبين تخصصا في هز شباك النصر، إذ سجل 10 أهداف في مرمى النصر، منها مرتان متتاليتان «هاتريك» خلال المواسم الماضية. وكان السومة سجل آخر أهدافه في مرمى النصر في مواجهة الفريقين في الدور الأول، كما تسبب في ضربة جزاء سجلها ديجانيني، إذ شارك في 10 دقائق فقط من عمر المباراة التي انتهت بهدفين للأهلي دون مقابل.

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