شكرا لقرائتكم خبر عن صدارة الزعيم في اختبار القادسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

يحتضن ملعب جامعة الملك سعود بالرياض لقاء الهلال المتصدر وضيفه القادسية صاحب المركز الـ10 ضمن الجولة 20 من دوري المحترفين.

ويدخل الهلال اللقاء بعد أن حافظ على صدارته وعلى فارق النقاط الـ6 بفوزه الأخير والمثير على الباطن ليصل للنقطة 46، ويسعى في لقاء الليلة للفوز والاستفادة من مواجهة مطارديه للانفراد أكثر بالصدارة والاقتراب من اللقب.

أما فريق القادسية، فإنه يعاني الأمرين في الدور الثاني، فقد خسر 3 لقاءات كان آخرها في الجولة الماضية أمام النصر بثلاثية لهدف، وفاز في لقاء وحيد ليحل في المركز الـ10 برصيد 23 نقطة، ويسعى للخروج بنتيجة إيجابية لتحسين وضعه في الدوري رغم صعوبة مضيفه في لقاء الليلة.