شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تقطع طريق «تجنيس قطر» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - هناء البنهاوي (القاهرة)قطع المنتخب المصري الطريق على قطر في تجنيس اللاعبين المصريين المحترفين للعب باسم قطر في البطولات القارية والدولية، إذ قرر المدير الفني للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم خافيير أجييري إرسال مساعديه إلى الدوري القطري بصورة مستمرة لمتابعة اللاعبين المصريين المميزين المحترفين هناك، وضمهم خلال الفترة القادمة لمنع سعي قطر لتجنيسهم والاستفادة من إمكاناتهم الفنية والبدنية كما حدث في الفترات الأخيرة.
وطالب أجييري بمتابعة النجوم المصريين المحترفين في الدوريات العربية المختلفة، وطالب مساعديه بالمتابعة الجادة لهؤلاء اللاعبين من أجل إمكانية ضم أحدهم والاستفادة من قدراته الفنية والبدنية.
وكان المنتخب القطري ضم عددا من اللاعبين أصحاب الأصول المصرية الذين تم تجنيسهم نتيجة خروجهم في سن مبكرة والاحتراف بالدوري القطري، أو الانضمام إلى أكاديمية أسباير القطرية التي تقوم بتجنيس البارزين منهم.
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