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مدير المنتخب يطير إلى نيجيريا اليوم لإنهاء ترتيبات ودية الفريقين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطير إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطنى، إلى نيجيريا اليوم الثلاثاء، لإنهاء ترتيبات ودية الفريقين، المقرر لها يوم 26 مارس المقبل.

ويقضى مدير المنتخب 48 ساعة فى نيجيريا، حيث يعود الخميس المقبل، ومن المقرر أن ينهى مع الجانب النيجيري، الاتفاق على ملعب تدريب منتخب مصر فى نيجيريا وفندق إقامة بعثة الفراعنة.

يذكر أن منتخب مصر سيواجه النيجر خلال شهر مارس أيضًا ضمن الجولة الأخيرة لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 فى مصر.

 

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